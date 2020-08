Conselho de veterinária afasta professora de jovem picado por naja

Jovem picado por cobra no DF estaria criando naja de forma ilegal Ivan Mattos/Zoológico de Brasília

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal afastou na última sexta (31) a professora Fabiana Sperb Volkweis da Câmara Técnica de Pequenos Animais da entidade após a polícia encontrar mensagens enviadas por ela em um dos aparelhos telefônicos apreendidos na investigação de tráfico de animais.

A apuração se dá em decorrência da Operação Snake, deflagrada em julho depois de o estudante de veterinária Pedro Henrique Lehmkuhl, de 22 anos, ser picado por uma cobra naja em Brasília. Pedro e o colega Gabriel Ribeiro foram presos temporariamente, mas já foram soltos.

Segundo a Diretoria Executiva do Conselho de Veterinária do DF, Fabiana "foi afastada até a conclusão do inquérito policial". Se ela for condenada, o conselho poderá abrir um processo ético e cassar o registro profissional de Volkweis.