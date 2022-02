Conserto de McLaren batida vai custar R$ 1 milhão, o equivalente a 20 carros populares novos Dono do carro, o jogador Paulinho, do Shanghai Port, disse que comprará outro; veja entrevista completa no 'Domingo Espetacular' Conserto de McLaren batida vai custar R$ 1 milhão, o equivalente a 20 carros populares novos

O veículo de luxo é de uma série especial da marca britânica, modelo 600LT Reprodução

O conserto da McLaren que ficou parcialmente destruída após colidir com uma árvore, no Distrito Federal, vai custar R$ 1 milhão, valor equivalente ao de aproximadamente 20 carros populares novos. Dono do veículo, o jogador Paulinho, do Shanghai Port, da China, e a mulher dele, Daiany Naiara, foram entrevistados pela reportagem do Domingo Espetacular. Eles contaram que planejam comprar outra McLaren.

Natural de Ceilândia, Paulo Henrique está no Brasil passando férias. O carro que o jogador conduzia é um modelo 600LT, que pode custar R$ 3,25 milhões, e ficou com a frente destruída.

O conserto terá de ser feito em São Paulo. Apesar de ser possível recuperar o veículo, Paulo Henrique decidiu comprar uma nova McLaren. "Já estamos vendo outro. Temos fotos, vídeos", disse o atleta. "Ele gostou muito daquele e já está com o sonho de comprar", disse a esposa.

"Em relação ao conserto, eles têm que importar peças. Leva tempo e gera desgaste de energia mesmo, e o Paulinho precisa se preocupar com o futebol, com o profissional", comentou Daiany. "Fica em torno de R$ 1 milhão para poder arrumar."

A entrevista completa vai ao ar no Domingo Espetacular.

Peças caras e importadas

Carro pertence ao jogador de futebol Paulo Henrique Santos, 27 anos Redes sociais

Com o euro cotado a R$ 5,82 no câmbio da sexta-feira (18), a parte mais cara do reparo é a compra de novas peças, explicam também especialistas ouvidos pelo R7. Só o capô do veículo, por exemplo, pode custar R$ 70 mil. Outras peças da parte dianteira chegam facilmente aos R$ 90 mil.

"Ele vai ficar um bom tempo parado para o conserto. Nem tanto pelo reparo, mas por causa das peças. Se for uma peça que não é mais produzida, a fábrica precisa parar para fazer apenas uma peça. Também tem que pedir importação, passar pela alfândega, Receita Federal, não é uma coisa simples, que você compra hoje e já está disponível na semana seguinte", explica Edilson Pardaus, preparador e customizador de carros de luxo.

Também especialista em carros premium, Thiago Roque comenta que é possível deixar a McLaren como nova em algumas semanas. "Foram danificados o radiador, para-choque, capô, painel frontal, lâmina do para-choque, condensador, ventoinhas e diversos outros itens, mas é possível fazer o reparo. Como não tem dano estrutural, com o conserto, fica como nova. Nesse caso, compensa consertar", detalha o especialista de uma oficina especializada em reparação de carros importados.

A McLaren tem representação oficial no país desde 2018 e até maio de 2021 havia entregado 70 veículos por um valor inicial na faixa de R$ 2 milhões. No Distrito Federal, o IPVA do automóvel custa R$ 82 mil.

Acidente

Paulinho negou que estivesse em alta velocidade no momento do acidente. "Falaram em 180 quilômetros por hora. Se isso fosse verdade, eu não estaria nem aqui para contar a história." Ele afirma que foi fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo.



A mulher de Paulo Henrique, Daiany Naiara, reforçou que a chuva contribuiu para o acidente. "Foi assim que começou a chover. A pista estava molhada, não estava em alta velocidade, como algumas pessoas comentaram, foi mais por causa da chuva que o carro derrapou e subiu o canteiro", disse.

Paulinho disse que, ao ver o carro destruído, não ficou preocupado. "Pensei em como eu estava, que estava bem. O importante era isso."