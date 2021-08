Cônsul-geral da Índia em São Paulo visita a Record TV

Brasil | Do R7

Cônsul Amit Kumar Mishra, Luiz Cláudio Costa e Christiano Branco Karina Lajusticia/Record TV

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu nesta sexta-feira (20) Amit Kumar Mishra, cônsul-geral da Índia em São Paulo.

A visita cortesia teve como objetivo estreitar o relacionamento visando a exploração das sinergias e oportunidades entre ambos os países, na mídia, na cultura e nos negócios.

Entre outros assuntos, discorreram sobre a indústria farmacêutica da Índia e o avanço da tecnologia no país.

Participaram do encontro a coordenadora de pauta do jornalismo, Rosana Jacob Martins Teixeira, o repórter André Tal, a produtora do Jornal da Record, Isabella Valente Gubert, a gerente de Relações Institucionais Karina Lajusticia e o assessor comercial da Embaixada da Índia, Christiano Branco.

Em abril deste ano, André Tal entrevistou o cônsul Amit Mishra para o JR Mundo (veja abaixo).