Cônsul Geral  de Israel, Rafael Erdreich, visita Record TV 

Lota Ferraz, Thiago Contreira, Rafael Erdreich, Luiz Cláudio Costa e Clóvis Rabelo: troca de ideias sobre a conexão Brasil e Israel Karina Lajusticia

Na manhã desta terça-feira (17), o Cônsul Geral Rafael Erdreich, do Consulado Geral de Israel em São Paulo, foi recebido por Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV.

A visita de cortesia teve como objetivo principal a construção de relacionamento e troca de ideias sobre a conexão Brasil e Israel.

Desde 2018, o diplomata era o Diretor do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento e Projetos da Divisão de Diplomacia Pública em Jerusalém e chegou ao Brasil em agosto de 2021 como Cônsul Geral de Israel em São Paulo. Há 30 anos no Ministério das Relações Exteriores de Israel, Rafael Erdreich também serviu como Ministro-Conselheiro e Cônsul na Embaixada de Israel em Santo Domingo, na República Dominicana.

Participaram do encontro, Damaris Andrade, do departamento de Relações Públicas e Comunicação do Consulado, Thiago Contreira, diretor de Editorial e Projetos Especiais, Clóvis Rabelo, diretor de Estratégia e Conteúdo, ambos do jornalismo da Record TV, Lota Ferraz, diretora nacional de Marketing e Karina Lajusticia, gerente de Relações Institucionais da emissora.