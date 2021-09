Consumo e varejo na sociedade 5.0 é tema do Latam Retail Show 2021

A- A+

Evento discute o impacto das novas tendências do consumo no pós-pandemia

A edição de 2021 do Latam Retail Show tem como tema o consumo e o varejo na sociedade 5.0. O evento acontecerá em São Paulo, nos dias 14 a 16 de setembro em uma plataforma online.

Serão cinco salas simultâneas com debates ao vivo, resultando em mais de 80 horas de conteúdo exclusivo com líderes nacionais e internacionais dos setores de consumo e do varejo.

Cerca de 250 especialistas convidados. Entre eles Ana Luiza Mclaren (cofundadora do Enjoei), Ana Szasz (head de e-commerce do Rappi), Paula Andrade (vice-presidente de Varejo da Natura & Co América Latina), Paulo Camargo (CEO do McDonald’s) e Paulo Correa Jr. (CEO da C&A Brasil).

Eles vão compartilhar experiências inéditas da era 5.0, que propõe a integração de recursos tecnológicos à vida humana com bem-estar.

Programações diversificadas



O Latam Retail Show também receberá o Matching Brasil-China – 1º Encontro Brasil-China para Desenvolvimento do Varejo e Consumo, em edição aberta e gratuita com inscrição prévia, mostrando as experiências e aprendizados de empresas brasileiras desses setores na China e, da mesma forma, das empresas chinesas no Brasil.

Outras programações gratuitas previstas são do IFB (Instituto Foodservice Brasil), que promoverá um encontro focado em transformação digital do setor, e do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), que trará uma manhã de práticas bem-sucedidas de ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance) no Brasil.

Por fim, será apresentado e entregue aos participantes o resultado da pesquisa Consumo 5.0, feita com um recorte especial em 6 países da América Latina para demonstrar a relevância do conceito no comportamento dos clientes e as tendências do segmento no pós-pandemia, cada vez mais voltadas para os arquétipos da responsabilidade social.

Segundo Ana Paula Rocha, responsável pelo conteúdo do Latam Retail Show, toda a programação foi pensada para que os participantes tenham a oportunidade de trocar experiências e conhecimento, com base nas tendências mais inovadoras do segmento de consumo e varejo, com o objetivo de construir uma nova visão democrática sobre os negócios.

“Ser 5.0 em consumo significa ampliar resultados da sua empresa e do seu negócio por meio da tecnologia. Por isso vamos promover o relacionamento entre executivos de perfis distintos e que estão buscando promover organizações inovadoras, diversas, ágeis e prontas para a nova economia”, diz.