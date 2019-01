Contas públicas fecham 2018 com rombo primário de R$ 120 bilhões Melhor do que o esperado, o quinto resultado negativo consecutivo foi puxado por descompasso na Previdência Contas públicas

Mansueto Almeida: "Número é muito inferior à meta" Pixabay

O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, encerrou 2018 com saldo negativo primário de R$ 120,258 bilhões.

O quinto resultado seguido no vermelho das contas públicas foi puxado pelo peso do descompasso na Previdência. No entanto, o resultado foi mais positivo do que o esperado, que estimava por um rombo de R$ 159 bilhões no período.

"É um número muito inferior à meta", disse o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. "Isso é positivo, mas não é motivo de alegria", acrescentou ele, em referência à sequência mais longa de buracos fiscais na história.

"Preocupa porque, entre outras coisas, para o nosso nível de desenvolvimento, o Brasil já tem uma carga tributária alta", avaliou Mansueto.

Em dezembro, o déficit primário foi de R$ 31,784 bilhões, divulgou o Tesouro nesta terça-feira (29), numa alta real de 45,7% sobre igual período do ano anterior.

No ano, o resultado consolidado refletiu o desarranjo das contas previdenciárias. Sozinho, o RGPS (Regime Geral de Previdência Social), dos trabalhadores da iniciativa privada, teve um rombo primário de R$ 195,197 bilhões. Já Tesouro Nacional e Banco Central registraram juntos um superávit de R$ 74,939 bilhões no período.

"Desde 2015, o resultado primário apresenta uma dinâmica de melhora do resultado do Tesouro e de deterioração do resultado da Previdência", afirmou o Tesouro em apresentação. "Os déficits crescentes e acentuados na Previdência têm retirado espaço para a realização de políticas sociais e de investimentos públicos", completou.

Em 2018, a receita líquida cresceu 2,6%, em termos reais, sobre o ano anterior, a R$ 1,227 trilhão, com ajuda da melhora da arrecadação e na receita com royalties do petróleo, beneficiadas pelo aumento do preço do petróleo e pela dinâmica do câmbio no ano.

As despesas, por sua vez, subiram 2% na mesma base de comparação, a R$ 1,352 trilhão, com destaque para a alta em despesas discricionárias (+R$ 17,8 bilhões), benefícios previdenciários (+R$ 8,8 bilhões) e créditos extraordinários, afetados pela subvenção ao diesel (+R$ 4,9 bilhões). Também afetou o resultado o ganho de R$ 4,021 bilhões pelo resgate de recursos do Fundo Soberano.

Em relação ao teto de gastos, o Tesouro indicou que as despesas sujeitas à regra somaram R$ 1,288 trilhão em 2018, R$ 60 bilhões abaixo do limite para o ano.

O governo já vinha ressaltando que o resultado fiscal viria entre R$ 20 a R$ 30 bilhões melhor que o alvo fiscal, ajudado por bilionários recursos empoçados em ministérios, que foram liberados para pagamento, mas que não foram executados pelas pastas na Esplanada por uma série de amarras e vinculações. Segundo o Tesouro, o empoçamento fechou dezembro em R$ 7,7 bilhões.

Apesar da folga em relação à meta, o desafio fiscal segue relevante, já que os sucessivos rombos no Brasil estão levando ao avanço da dívida bruta para muito além da média verificada em países emergentes, que é de cerca de 50%.

Na véspera, o Tesouro estimou que a dívida bruta subirá a 78,2% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019, seguindo em trajetória ascendente até 2022, a 80,6% do PIB.

Em 2019, o país caminha para um novo ano no vermelho. A meta é de déficit primário de R$ 139 bilhões, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que buscará zerá-la, contando, por exemplo, com recursos oriundos de privatizações.

