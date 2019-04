Do R7

Contribuintes têm até as 23h59 para entregar o Imposto de Renda 2019 Quem perder o prazo de entrega ficará sujeito ao pagamento de uma multa que varia entre R$ 165,74 e 20% do valor do imposto devido Imposto de Renda

Receita espera receber 30,5 milhões de documentos Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 21.3.2019

Os contribuintes brasileiros têm até às 23h59m59s desta terça-feira (30) para transmitir a declaração do Imposto de Renda 2019 sem a necessidade do pagamento de multa por atraso.

Quem perder o prazo de entrega da declaração só poderá enviar o documento atrasado a partir da próxima quinta-feira (2) e fica sujeito ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e que pode alcançar 20% do valor do imposto devido.

Até as 17h de ontem, o Fisco ainda aguardava por 5.268.392 de documentos. Com base nos balanços enviados ao longo do dia é possível afirmar que a Receita recebeu mais de 160 mil declarações por hora das 9h às 17h.

A expectativa do Fisco é de que 30,5 milhões de contribuinte entreguem o documento dentro do prazo. Para que a meta seja cumprida, será necessário o recebimento de cerca de 175 mil declarações por hora nesta terça.

Vale lembrar que neste ano os contribuintes tiveram sete dias a menos para entregar a declaração em comparação com 2018. De acordo com o Fisco, o prazo foi encurtado devido ao feriado de Carnaval.

Assim como no ano passado, a apresentação da declaração é obrigatória para todos os brasileiros que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ao longo de 2018.

Para enviar o documento, os contribuintes devem utilizar o programa disponibilizado pelo Fisco site da Receita Federal ou nas lojas de aplicativos (para celulares ou tablets).