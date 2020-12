Coral Solidário apresenta releitura da novela 'Jesus' ao vivo; veja lunos do projeto social do Instituto Bem Maior apresentaram neste domingo repertório de 10 canções baseadas na novela da Record TV

Apresentação do Coral Solidário neste domingo Divulgação

O projeto Coral Solidário fez neste domingo (20) um show ao vivo com releitura cantada da novela Jesus, da Record TV. O coral é um projeto social do Instituto Bem Maior que oferece um curso de música de três meses para iniciantes e semi-profissionais. A apresentação do repertório de 10 canções baseadas na novela fez parte da conclusão do curso.

Durante a transmissão da apresentação, o público teve a oportunidade de contribuir com doações para ABADS - Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Há 65 anos, a associação ajuda mais de 980 famílias e crianças com deficiência intelectual e autismo.

Veja abaixo a apresentação com pleta do Coral Solidário:

A apresentação foi dividida em dois atos, começando na criação do mundo e passando por momentos marcantes, como a Santa Ceia, culminando na crucificação e ressurreição.

O coral foi formado por 40 alunos do Instituto Bem Maior escolhidos por meio de uma seleção on-line. As aulas e ensaios aconteceram por três meses entre aulas on-line e presenciais e a orientação dos professores de música Lays Rodrigues e Fernando Rodrigues.

A apresentação teve 10 canções que compõem a tragetória do Messias com base na novela de Jesus.

Integrantes do Coral Solidário Divulgação

A maestrina Karin Uzun ministrou as aulas de solfejo, teoria musical, prática de conjunto e ensaio de repertório. O maestro Otávio de Moraes trabalhou na orquestração dos arranjos de acompanhamento para coral, e também deu aula on-line de produção musical para os 40 alunos.

O maestro Cézar Elbert foi o arranjador de voz do coral, confeccionou as partituras e vai protagonizar como pianista correpetidor do coral solidário na Live.

O responsável geral do projeto foi o Pastor Guilherme Munhoz com apoio da empresa Go7.