Coronavírus: aviões com brasileiros deixam a China às 17 horas Brasileiros pediram para deixar epicentro do novo coronavírus no fim de semana passado; eles ficarão isolados em Anápolis, Goiás

Marcelo Camargo/Agência Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil

O grupo de brasileiros e estrangeiros que virá ao Brasil já chegou ao aeroporto de Wuhan, na China. O embarque está previsto para 17h (de Brasília) rumo a Anápolis, onde os 34 passageiros, mais médicos e tripulação, ficarão isolados por 18 dias.

A informação foi passada à reportagem por familiares dos passageiros.

O grupo pediu ao governo brasileiro para deixar a cidade chinesa, epicentro dos contágios do coronavírus no fim de semana passado, em um vídeo publicado no Youtube.

Antes do embarque, o grupo de brasileiros precisa cumprir duas regras estabelecidas pelo governo chinês. Só embarcam as pessoas que provarem estar com a documentação regularizada e as que tiverem resultado negativo para o coronavírus.

Essa segunda exigência deixou os brasileiros assustados com a possiblidade de terem de fazer o teste nos hospitais de Wuhan, pelos quais passaram vários infectados.

Procurado, o Ministério da Defesa afirmou que não tem "confirmação oficial" sobre o horário do voo. Na quinta-feira (6), a informação era de que as aeronaves deixariam a China ainda nesta sexta. Pelo horário local, no entanto, o embarque deve ocorrer às 4h de sábado (8).