Do R7, com Reuters

Coronavírus: Bolsonaro anuncia R$ 85 bi para Estados e municípios Presidente, que participou de reunião com governadores do Nordeste, listou nesta segunda-feira (23) as 'ações do governo em relação a covid-19' Coronavírus: Bolsonaro anuncia R$ 85 bi para Estados e municípios

Bolsonaro apresentou medida durante reunião Isac Nóbrega/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro apresentou um plano de R$ 85,8 bilhões para Estados e municípios, nesta segunda-feira (23), com o objetivo de auxiliar com as demandas de saúde e consequentes impactos econômicos da pandemia de coronavírus. A informação foi divulgada por meio do Twitter.

O chefe do Poder Executivo, durante reunião com governadores do Nordeste, listou as principais "ações do governo em relação a covid-19" — doença provocada pelo novo vírus e que já atingiu mais de 300 mil pessoas em todo o mundo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

O Governo Federal responde com plano de R$ 85,8 bilhões para fortalecer Estados e Municípios, sendo este exposto abaixo:



1- Transferência para a saúde / R$8 bilhões, o dobro do previsto.

2- Recomposição FPE e FPM: R$16 bilhões (seguro para queda de arrecadação). — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

A maior parcela, aproximadmente R$ 40 bilhões, deve vir por meio de "operações com facilitação de créditos", disse o presidente na rede social, sem detalhar a investida.

Atendendo a pleito dos entes subnacionais por suspensão do pagamento de suas dívidas junto à União, Bolsonaro afirmou que o alívio será de R$ 12,6 bilhões nessa frente.

