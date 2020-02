Coronavírus: brasileiros deixarão quarentena neste domingo (23) Trazidos da China através da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, as 58 pessoas estão em isolamento em Anápolis (GO) desde o último dia 9

Brasileiros estão em quarentena em base de Anápolis - GO Reprodução/Record TV

Todos os 58 brasileiros que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis serão liberados neste domingo (23).

O fim do processo de isolamento se dá após a realização de uma terceira coleta, na sexta-feira, ter apresentado resultados negativos para o coronavírus COVID-19, de acordo com a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás.

Todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove estados do Brasil.