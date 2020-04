Márcio Neves, do R7

Coronavírus faz volume de cargas entregues cair 26,9% no Brasil Levantamento feito por associação do setor mostra que entregas em lojas de rua e residências foram as que registraram a maior queda

Abastecimento de supermercados e farmácias registraram a menor queda Divulgação/NTC

Um levantamento feito pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística mostra que o volume de cargas transportadas e entregues no Brasil tiveram uma queda de 26,9% no período entre 23 e 29 de março, devido o impacto da Covid-19 no Brasil.

As entregas em lojas de rua chegaram a diminuir 43,4%, seguido pelas entregas em residências, com uma queda de 38% no volume.

“Os dados são preocupantes, mas dentro do esperado, tendo em vista que, após o decreto de vários governadores para o fechamento do comércio em geral e das empresas, era bem provável que chegasse perto desse número”, afirmou Francisco Pelúcio, presidente da Associação.

Os dados foram coletados pela associação por meio de um monitoramento diário do impacto do volume de cargas em empresas de pequeno, médio e grande porte do setor, e estima que a queda deve se acentuar nos próximos dias.

“O número ainda pode aumentar, uma vez que esse índice considera apenas a partir do início da mudança de rotina das empresas", destacou a pesquisa.

Mercados e Farmácias continuam sendo abastecidos

Apesar da queda no volume geral de cargas entregues, a associação aponta que setores essenciais como a distribuição de medicamentos, não registrou queda relevante no volume de cargas transportadas.

“Não houve recuo na entrega de medicamentos. As farmácias estão sendo atendidas”, destacou Pelúcio.

Já para os supermercados, outro setor essencial, foi o que registrou uma das menores quedas no volume de cargas, com uma diminuição de 13,94% no período.