Coronavírus: governo federal lança plataforma para registrar doações

Plataforma une doadores e entidades de saúde CADU ROLIM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo federal lançou neste domingo (22) a plataforma "Todos por Todos", onde empresas, entidades, associações, além de órgãos públicos, poderão oferecer serviços e produtos gratuitamente ou em caráter de emergência para o enfrentamento ao novo coronavírus. O endereço é www.gov.br/pt-br/todosportodos. Além disso, já estão disponíveis no site informações e endereços digitais para auxiliar as pessoas nessa temporada de isolamento.

Entre as informações estão dicas de ferramentas de produtividade e trabalho a distância, informações atualizadas sobre a doença (com links para o aplicativo e o site do Ministério da Saúde e um curso online sobre o novo coronavírus), links para acesso a serviços públicos federais digitais, como carteira digital de trabalho, de trânsito, solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, de benefício a pessoa com deficiência, pensão por morte, entre outros. Endereços eletrônicos para cursos de capacitação à distância, como do Sebrae e Senai, também já estão na plataforma.

Segundo o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, a plataforma busca formas de aproximar quem pode oferecer produtos e serviços a quem mais precisa nesse momento. "O mundo digital garante formas seguras de nos aproximarmos hoje. As restrições impostas pelo coronavírus abrem espaço para canais como este, de ajuda e solidariedade a toda a população brasileira", disse Monteiro.

Sobre as doações e oferecimento de serviços que podem ser comunicados através da plataforma, o Ministério da Economia informou que os órgãos do governo federal já começaram a receber orientações de como podem participar.

"A página Todos por Todos não tem objetivo promocional para quem doa ou oferta em caráter de emergência seus produtos e serviços. Por intermédio dela, o que acontece é a conexão entre doadores e receptores. A confiabilidade das informações prestadas são averiguadas ainda antes da inserção de produtos e serviços na página", diz a pasta em nota.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.