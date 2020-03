Coronavírus: Governo prorroga vencimento de débitos com o Incra Prazo será de até 60 dias a partir do fim da emergência. Prorrogação se estende à concessão de crédito, títulos de domínio e parcelamentos

O governo federal prorrogou o prazo de vencimento dos débitos no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) como medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia de covid-19 no país. A prorrogação se estende à concessão de crédito de instalação, títulos de domínio e parcelamentos administrativos vencidos a partir de 4 de fevereiro, quando começou a vigorar a emergência em saúde.

O prazo será de até 60 dias, contados a partir do fim da emergência, data que será definida pelo Ministério da Saúde. Também serão prorrogados pelo mesmo prazo os valores a receber de contratos, débitos de convênios e multas.

A Portaria nº 586/2020, do Ministério da Agricultura, foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União e também suspende os prazos para apresentação de defesa, recurso administrativo e manifestações em razão de notificações emitidas pelo instituto.

De acordo com o Incra, após o término da emergência em saúde, os processos administrativos voltarão a correr automaticamente, pelo período remanescente, contados a partir do primeiro dia útil.

A portaria determina também que os contratos de concessão de uso - documentos provisórios de exploração da terra assinados pelos assentados com o Incra - vencidos durante a emergência em saúde, fiquem automaticamente revalidados pelo período de 180 dias.