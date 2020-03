Christina Lemos, da Record TV, e Plínio Aguiar, do R7

Coronavírus: sobe para 31 número de países monitorados pelo Brasil O país tem atualmente três casos do novo SARS-CoV2, após mais um paciente testar positivo na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (4)

Sobe para 31 número de países monitorados pelo Brasil Diego Maranhão / Estadão Conteúdo

O Ministério da Saúde aumentou nesta quarta-feira (4) de 27 para 31 o número de países monitorados pelo Brasil por apresentarem transmissão interna do coronavírus.

De acordo com a lista, os países monitorados são: Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Passageiros que chegam desse locais podem ser considerados suspeitos se apresentarem febre e outro sintoma associado. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países.

O Brasil tem agora três casos do novo coronavírus (SARS-CoV2), após mais um paciente testar positivo na cidade de São Paulo. Assim como os anteriores, o novo caso é importado.