Coronavírus: três diplomatas brasileiros ficarão em quarentena 

Brasileiros devem embarcar às 17h10 desta sexta Divulgação

No grupo com 34 pessoas que está vindo para o Brasil de Wuhan, na China, região considerada o epicentro do coronavírus, há três diplomatas brasileiros que trabalham no país asiático.

Eles também ficarão isolados na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, local escolhido para o isolamento de 18 dias determinado pelo governo federal. Também ficarão em quarentena a equipe médica e a tripulação dos dois voos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Um grupo de poloneses, quatro poloneses e um chinês casado com polonesa, também estará nas aeronaves da FAB. O grupo irá desembarcar na escala em Warsóvia.

Cada passageiro só pode carregar 20 quilos de bagagem, de acordo com orientação da Embaixada do Brasil na China.

O embarque para o Brasil está previsto para as 17h10 desta sexta-feira (7) — 4h10 de sábado (8) em Wuhan.