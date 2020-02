Coronavírus: vai viajar para país afetado? Saiba o que fazer

Pietro Otsuka*, do R7

De acordo com o Procon-SP, o consumidor que comprou passagem aérea ou pacote turístico com destino à Italia, ou outro país que tenha casos comprovados de pacientes infectados com o vírus não pode ser prejudicado.

Caso haja o interesse em cancelar ou adiar a viagem em razão do coronavírus, o consumidor deve procurar o Procon-SP para mais orientações. O órgão de defesa ao consumidor informa que, por não haver previsão legal nesse caso, faz-se necessário negociar com a empresa e que a mesma não pode se recusar a oferecer alternativas ao consumidor.

Segundo o chefe de gabinete do Procon-SP, Guilherme Farid, "mesmo as empresas não tendo culpa, a lei reconhece que a parte vulnerável da relação é o consumidor, de modo que é ele quem merece especial proteção".

Itália e Europa

O Procon-SP faz o alerta ao consumidor em razão de notícias do avanço do coronavírus na Europa, principalmente na Itália, onde ao menos 229 pessoas foram diagnosticadas com o vírus.

