Coronavírus: voo da China com brasileiros trará oito crianças Bebê de um ano e meio é a mais nova entre os 34 passageiros; ela está com a mãe, a chinesa Hiu Zhang, que a levou a Wuhan para conhecer a família

Bebê de um ano e meia está a caminho do Brasil Pablo Lassale/ Facebook

Oito crianças, entre as quais um bebê de um ano e meio, estão entre os 34 passageiros que embarcam no fim da tarde desta sexta-feira (7) de Wuhan (China) para a Base Aérea de Anápolis (GO). Ao lado dos militares e das equipes médicas que estão nas aeronaves, eles ficarão isolados por 18 dias para se ter certeza que não estão infectados pelo coronavírus.

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), que saíram de Brasília na quarta-feira (5), devem iniciar o caminho de volta ao Brasil às 17h10 (4h10 na China).

De acordo com uma das integrantes do grupo em Wuhan, há oito crianças e quatro são chinesas, filhas de pais brasileiros. O Ministério da Defesa, procurado, disse que não tinha como confirmar a informação.

A chinesa, Hui Zhang, é a mãe da menina de um ano e meio que está a caminho do Brasil. Ela viajou para a China há 97 dias com o objetivo de apresentar a bebê à sua família. Tinha retorno marcado para 25 de janeiro, mas dois dias antes o aeroporto local foi fechado por causa do surto de coronavírus.

O pai da bebê, Luis Pablo Lassale, está em Florianópolis, de onde acompanha todos os passos da operação que trará os brasileiros. "Enfim, esse pesadelo está acabando", disse.

O grupo, que inclui brasileiros e estrangeiros, precisará ser liberado pelas autoridades chinesas antes do voo. Todos precisarão provar que estão com a documentação em dia e serão examinados para saber se podem mesmo embarcar.