Corpo de Bombeiros divulga vídeo com os estragos em Brumadinho Vídeo foi gravado na tarde desta sexta-feira (25), logo depois do rompimento da barragem Corpo de Bombeiros divulga vídeo com os estragos em Brumadinho

Ao menos nove pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem Washington Alves/Reuters - 25.1.2019

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um vídeo na manhã deste sábado (26) em que mostra a dimensão dos estragos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com os bombeiros, ao menos nove pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem e o número de desaparecidos já chega a 300 pessoas.

Na manhã deste sábado (26), a Vale divulgou uma lista com o nome de 413 funcionários, próprios e terceirizados, que ainda não foram localizados.

A Vale pede ainda que quem tiver notícias, pode entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 0800 821 500.

A barragem da Mina Feijão, administrada pela Vale, atingiu a cidade de Brumadinho e causou destruição.

Neste sábado, 144 militares estão empenhados nas buscas e salvamentos em Brumadinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, "hoje as equipes reforçaram o trabalho de busca e resgate contando com 13 aeronaves: 5 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 4 da Polícia Militar de Minas Gerais, 2 da Polícia Civil de Minas Gerais, 1 da FAB e 1 Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro."