Corpo de cacique Emyra Waiãpi será exumado no Amapá Líder teria sido assassinado por invasores da terra indígena, mas investigação da PF não viu indícios de crime; exames tentam identificar a causa da morte Corpo de cacique Emyra Waiãpi será exumado no Amapá

Garimpeiros invadiram área dos índios Wajãpi ou Waiãpi, no Amapá JB Neto/Estadão Conteúdo - 23/03/2012

Os investigadores que apuram a morte do cacique Emyra Waiãpi no Amapá decidiram exumar o corpo do indígena, com autorização de lideranças das aldeias. Na próxima sexta-feira (2), um helicóptero do governo do Estado irá à terra indígena buscar o corpo, onde está enterrado, e transportá-lo a Macapá para exames com objetivo de identificar a causa da morte.

As circunstâncias ainda não foram esclarecidas, embora os indígenas acusem um ataque de garimpeiros ilegais. Em buscas preliminares, policiais militares do Bope e policiais federais estiveram no território indígena, mas não encontraram evidências da presença de invasores.

De acordo com a equipe da Funai na região, a invasão começou na semana passada, quando foi confirmada a morte do cacique. Um grupo de cerca de 15 invasores estava armado e ocupou as imediações da aldeia Yvytotõ. Os moradores locais tiveram que se abrigar em outra aldeia vizinha, chamada Mariry. Também há relatos de ameaças contra outros moradores.

