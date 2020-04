Corpo de possível vítima de covid-19 é enterrado pela 2ª vez após erro

Francisco da Silva, que morreu com suspeita de covid-19 Álbum de família

O corpo de um homem que morreu com suspeita de ter covid-19 foi exumado nesta terça-feira (14) em São Paulo após ter sido enterrado por engano no último dia 9 no lugar de uma idosa de 92 anos no Cemitério São Luiz, na zona sul. Após a exumação, o corpo do eletricista Francisco Carlos da Silva, que morreu aos 54 anos, foi enterrado no Cemitério do Curuçá, em Santo André, na Grande São Paulo.

O erro aconteceu no Centro Hospitalar de Santo André e foi admitido pela prefeitura do município, que classificou o engano como “inconcebível” e pediu apuração. O caso também é investigado pela polícia.

A filha de Francisco, Ingrid Suelen Vieira da Silva, de 29 anos, conta que foi preciso entrar na Justiça para determinar a exumação e o traslado do corpo até o Cemitério do Curuçá. Após quatro dias de agonia por não poder enterrar e velar o pai, a família recebeu na segunda-feira (13) a decisão favorável.

Ingrid afirma que já seria doloroso não poder fazer um velório para todos os parentes e amigos se despedirem de Francisco como ele merecia, em razão das restrições em casos suspeitos de covid-19, mas não poder sepultar o corpo foi ainda mais duro.

“Nada vai trazer ele de volta, mas ele não merecia isso. Meu pai era muito amado. Sempre foi rodeado de amigos e muito querido pela família. Era um pai exemplar, excelente avô, marido, filho e irmão”, define Ingrid.

Após o enterro nesta terça, a jovem afirmou que a possibilidade de uma despedida digna trouxe um pouco de alívio e permite à família praticar o luto. “Vai fazer muita falta sua alegria, seu companheirismo, sua preocupação com todos”, diz.

Francisco era asmático e já havia passado por um transplante de rim. Foi internado com falta de ar na madrugada do dia 5 e faleceu na quarta-feira (8). Como os sintomas são similares aos da covid-19, o caso foi registrado como suspeito.

Investigação

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia vai ouvir familiares dos falecidos e serão ouvidos funcionários da unidade de saúde responsáveis pelo processo de liberação dos corpos. Uma série de diligências está em andamento para esclarecer os fatos.