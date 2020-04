Correios fazem coleta grátis para postagem de encomendas Medida é para evitar deslocamentos até as agências e vale para empresas que têm contratos com a estatal. Preços dos serviços foram mantido

Por causa da pandemia do coronavírus, que já matou mais de 3,3 mil brasileiros e tem mais de 49 mil casos de pessoas infectadas, os Correios implantaram novo serviço de coleta gratuita de encomendas para clientes que tenham contrato com a empresa estatal.

A medida evita a necessidade de deslocamento até as agências postais. Conforme nota divulgada à imprensa, “os preços dos serviços contratados foram mantidos, sem cobranças adicionais ao Sedex e PAC.”

Instruções sobre o funcionamento do serviço foram divulgadas quinta-feira (23) no canal dos Correios no YouTube .