Corrida ao governo do Tocantins tem empate técnico entre Dimas e Barbosa, diz pesquisa Ex-deputado e atual governador têm desempenho simular em três cenários, aponta levantamento do instituto Real Time Big Data

Palácio do Araguaia, sede do goveno do Tocantins Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

Um levantamento do instituto Real Time Big Data para o governo do Tocantins, encomendado pela Record TV e divulgado nesta quarta-feira (30), aponta empate técnico entre o ex-deputado federal e ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (Podemos) e o atual governador, Wanderlei Barbosa (Republicanos). O desempenho similar é visto nos três cenários de intenções de voto da pesquisa estimulada, isto é, quando o entrevistado recebe os nomes dos candidatos avaliados.

A pesquisa quantitativa foi realizada por telefone com mil entrevistados, entre os dias 28 e 29 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% – o que significa que, se levar em consideração a margem de erro, a probabilidade de o resultado da pesquisa retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número TO-09191/2022.

Cenários

Dimas aparece com 26% das intenções de voto no primeiro cenário, enquanto o atual governador tem 22%. Paulo Mourão (PT) vem em terceiro, com 5%, seguido pelo deputado federal Osires Damaso (PSC) e por Laurez Moreira (PDT), ambos com 4%. O ex-senador Ataídes Oliveira (PROS) tem 2%. Brancos e nulos totalizaram 21%, enquanto 16% não souberam ou não responderam.

Resultado da pesquisa de intenção de voto estimulada ao governo do Tocantins (Cenário 1) Real Time Big Data/Reprodução

O segundo cenário, com Dimas, Barbosa e Mourão, traz o ex-deputado federal com 28% e o candidato do Republicanos com 23%. O petista aparece em terceiro, com 6%. Foram 24% de brancos e nulos e 19% não souberam ou não responderam.

Resultado da pesquisa de intenção de voto estimulada ao governo do Tocantins (Cenário 2) Real Time Big Data/Reprodução

No terceiro cenário, apenas com Ronaldo Dimas e Wanderlei Barbosa, Dimas tem 34% das intenções de voto, e o atual governador tem 30%. Brancos e nulos somaram 21%, enquanto os que não responderam ou não sabem totalizam 15%.

Resultado da pesquisa de intenção de voto estimulada ao governo do Tocantins (Cenário 3) Real Time Big Data/Reprodução

Probabilidade de voto

A pesquisa Big Data Real Time também avaliou a probabilidade de o eleitor votar nos nomes apontados como candidatos ao governo do Tocantins. O instituto perguntou se o entrevistado “votaria com certeza”, “poderia votar”, “não votaria de jeito nenhum” ou “não conhece o suficiente para opinar.”

Os dois pré-candidatos que apareceram na liderança quando a pergunta foi “votaria com certeza” foram Ronaldo Dimas e Wanderlei Barbosa. O ex-deputado e ex-prefeito foi citado como voto certo para 19%, enquanto o atual governador teve 17%.

Quando o nome mencionado foi o de Dimas, 25% afirmaram que poderiam votar e 18% não votariam de jeito nenhum. Os que disseram não conhecer o suficiente foram 27%, enquanto 11% não souberam ou não responderam.

Pesquisa de probabilidade de voto em Ronaldo Dimas (Podemos) Real Time Big Data/Reprodução

No caso de Barbosa, 24% afirmaram que poderiam votar e 25% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum. O total de pessoas que mencionaram não conhecer o suficiente foi de 17%, mesmo percentual entre aqueles que não souberam ou não responderam.

Pesquisa de probabilidade de voto em Wanderlei Barbosa (Republicanos) Real Time Big Data/Reprodução

Avaliação do governo

A pesquisa perguntou como as pessoas avaliam o governo de Wanderlei Barbosa. Para 33%, o desempenho dele é ótimo ou bom. A resposta de 39% foi de que o governo é regular. Para 15%, a atuação do chefe do Executivo é ruim ou péssima. Os que não responderam ou não souberam somaram 13%.

Resultado da pesquisa sobre avaliação do governo de Wanderlei Barbosa no TO Real Time Big Data/Reprodução

O governador é aprovado por 43% da população, aponta o levantamento. Os que não aprovam a atuação do gestor no estado são 28%, e outros 29% não sabem como avaliar ou não responderam.

Pesquisa sobre aprovação do governo de Wanderlei Barbosa no TO Real Time Big Data/Reprodução

Corrida ao Senado

Um dos três nomes do estado do Tocantins com mandato no Senado, Kátia Abreu (PP) lidera a pesquisa espontânea de intenção de voto para se reeleger, com 15%. Vicentinho Jr (PL) está em segundo, com 13%. Em seguida aparecem o ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e a deputada federal Professora Dorinha (União Brasil), com 11% cada. Ataídes foi citado por 8% e o deputado federal Carlos Henrique Gaguim (Podemos), por 6%. Foram 24% de brancos e nulos e 12% não souberam o não responderam.

Resultado da pesquisa espontânea ao Senado no Tocantins Real Time Big Data/Reprodução

Na pesquisa estimulada, Dorinha aparece com 23% das intenções de voto, enquanto Kátia Abreu tem 13%. Os candidatos que vêm a seguir são Miranda (7%), Laurez (6%) e Ataídes (5%). O ex-governador Mauro Carlesse (PSL) foi citado por 3% dos entrevistados. Brancos e nulos somaram 28%. Não responderam ou não souberam totalizaram 15%.

Resultado da pesquisa estimulada ao Senado no Tocantins Real Time Big Data/Reprodução