Corrida da Esperança terá 15 mil pessoas no Ibirapuera no domingo Prova será para mulheres e homens, com valor de R$ 35 por pessoa revertido à Defesa Civil. Evento terá vacinação contra a Covid

A- A+

A Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo realiza, neste domingo (28/11), a Corrida da Esperança, no Ibirapuera, em São Paulo. Já há quase 15 mil inscritos na corrida, que simboliza o retorno dos grandes eventos esportivos organizados pela gestão estadual. No local, será realizada também vacinação contra a Covid-19.

Todos os corredores deverão apresentar comprovante de ciclo vacinal completo ou teste negativo para a Covid-19 (PCR) realizado até 48 horas antes ou teste de Covid-19 (antígeno) até 24 horas antes do evento. Com esses requisitos atendidos, a retirada dos kits será realizada no Ginásio do Ibirapuera (av. Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413, Paraíso), nos dias 25, 26 e 27 de novembro (quinta, sexta e sábado).

Corrida da Esperança: vacinação, shows e atendimento ao público Divulgação

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (24/11), no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria falou sobre o evento: “Os corredores deverão apresentar comprovante de ciclo vacinal completo ou teste negativo para a Covid-19, além do uso obrigatório de máscara”.

"Após dois anos, o segmento dos esportes volta a realizar grandes eventos, com a presença de público e milhares de participantes. Além da corrida, teremos shows (com Daniela Mercury e Carlinhos Brown), ativações de patrocinadores (a corrida é custeada totalmente pela iniciativa privada) e atendimento a cidadãos por diversas secretarias e órgãos do Governo de São Paulo. Será um momento marcante para todos nós”, disse o secretário de Esportes do estado, Aildo Rodrigues.

Durante o período de retirada dos kits, no Ginásio do Ibirapuera, será disponibilizada também uma carreta do programa Mulheres de Peito, da Secretaria da Saúde, que oferece exames de mamografia gratuitamente. As interessadas devem apresentar RG, pedido médico (não obrigatório apenas para mulheres de 50 a 69 anos) e cartão do SUS.

A partir das 10h do domingo (28), começam os shows com Daniela Mercury e Carlinhos Brown, também com a São Paulo Big Band, promovidos pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do estado.

O Instituto Butantan é o homenageado do evento, que utiliza as cores verde e branco (logotipo, uniformes, kits e toda a identidade visual), as mesmas da instituição, que foi fundamental para a retomada segura e gradual das atividades no estado, inclusive as esportivas.

Durante a corrida, haverá também a divulgação do programa Bolsa do Povo (Secretaria do Desenvolvimento Social) e a exposição de equipamentos e cadeira anfíbia (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Todos os recursos arrecadados com as inscrições serão direcionados à Defesa Civil.

A Corrida da Esperança é uma realização do Governo de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes do Estado, com organização de Iguana Sports e Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros (Fundabom) e apoio da Prefeitura de São Paulo.

Os patrocinadores (que vão promover ativações durante o evento) são Santander, Nuromol, Sidney Oliveira, Sabesp, Kidy e Comgás.

SERVIÇO

Corrida da Esperança

Site oficial: http://www.corridadaesperanca.com.br

Data do evento: 28 de novembro de 2021 (domingo), com largada às 7h

Local da largada: Obelisco do Ibirapuera

Endereço: praça Ibrahim Nobre, s/nº, Vila Mariana, São Paulo.



Retirada dos kits

Datas e horários: 25 e 26/11, das 9 às 19h, e 27/11, das 8 às 18h

Local: Ginásio do Ibirapuera

Endereço: av. Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413, Paraíso, São Paulo.