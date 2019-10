Cota para compras em free shops vai dobrar em 2020, diz Bolsonaro

Free shops vendem produtos sem encargos e tributos Wikimedia Commons

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (14), pelas redes sociais, que a partir do dia primeiro de janeiro de 2020 o limite para compras em free shops vai passar dos atuais R$ 2.065 (US$ 500) para R$ 4.130 (US$ 1.000).

Segundo o presidente, a portaria já foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e a mudança só era permitida para o ano seguinte por causa da legislação.

- @MinEconomia Paulo Guedes, assina portaria que aumenta de US$500 para US$ 1000 o limite de compras em free shops para brasileiros que voltam de viagens do exterior. Devido a legislação, este tipo de atitude só vale para o ano seguinte. Medida passa a valer a partir de 1º/01/20. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 14 de outubro de 2019

Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos.

Na última sexta-feira, além de anunciar o aumento do valor de compra nessas lojas, Bolsonaro também divulgou que a cota máxima de compras permitida para quem cruza a fronteira do Brasil com o Paraguai via terrestre será ampliada de US$ 300 para US$ 500 por pessoa.