Cotação do dólar tem maior alta em duas semanas Moeda fechou dia em R$ 3,86 e resultado foi impulsionado pelo ambiente menos amigável a moedas de risco e pelo cenário da reforma da Previdência Dólar,

Dólar à vista terminou a R$ 3,8570 Jose Luis Gonzalez/Reuters - 12.2.2018

O dólar mais do que devolveu a queda da véspera ao fechar em firme alta ante o real nesta quinta-feira (11), impulsionado pelo ambiente menos amigável a moedas de risco no exterior e por sinais de que a articulação política do governo em prol da reforma da Previdência segue frágil e alvo de críticas.

O dólar à vista terminou em alta de 0,86%, a R$ 3,8570 na venda. Na véspera, a cotação havia recuado 0,78%, para R$ 3,8240.

A valorização desta quinta-feira é a mais intensa em cerca de duas semanas. E o patamar do dólar é o mais elevado desde sexta-feira da semana passada.

Na B3, a referência do dólar futuro subia 0,80 por cento, a 3,8610 reais.

