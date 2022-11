Cotado para ministro da Saúde, David Uip recusa convite para integrar equipe de transição Nome do infectologista chegou a ser anunciado como parte da coordenação temática da Saúde, mas ele recusou a proposta Cotado para ministro da Saúde, David Uip recusa convite para integrar equipe de transição

Brasil | Hellen Leite, do R7, em Brasília

O médico David Uip durante entrevista Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O médico David Uip, secretário de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do estado de São Paulo, recusou o convite da equipe de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fazer parte do grupo temático sobre saúde durante a transição. O nome do infectologista é cotado para assumir o Ministério da Saúde a partir de 2023.

A decisão foi comunicada em nota enviada nesta quarta-feira (9) ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que lidera a transição do governo federal. Na justificativa, Uip disse que se sentiu honrado com o convite, mas que vai se dedicar a assuntos pessoais e familiares no momento.

Apesar disso, o médico se comprometeu contribuir com a equipe de transição informando sobre projetos que coordenou em São Paulo e que, na visão dele, poderiam ser implementados nacionalmente.

Em 28 de outubro, o médico se desfiliou do PSDB após 27 anos no partido. Ele também alegou questões pessoais para a desfiliação, e disse que considera que a missão no partido foi cumprida.

Grupo temático da saúde

Na terça-feira (8), Geraldo Alckmin chegou a anunciar David Uip como parte do grupo que cuidará da temática da saúde. A equipe será coordenada pelo senador Humberto Costa (PT-CE) e também terá a participação dos ex-ministros Arthur Chioro e José Gomes Temporão e do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP). Nos próximos dias, deve ser anunciado um novo nome para o lugar do infectologista.

Mais cedo, Humberto Costa defendeu uma atualização do programa Mais Médicos e destacou a possibilidade avaliada pela equipe de condicionar benefícios sociais a vacinas e exames médicos.

"Nossa ideia é ter uma ação articulada com a área de assistência social, para que os benefícios de transferência de renda voltem a ter a essa vinculação com a consulta de gestantes e com o cartão de vacinação das crianças", explicou.