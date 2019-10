Covas posta foto despachando de hospital durante quimioterapia

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas BRUNO ESCOLASTICO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 8.4.2019

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), publicou uma foto na tarde desta terça-feira (29) em que aparece trabalhando em reunião com seus secretários enquanto passa pela primeira sessão de quimioterapia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Covas foi diagnosticado com um câncer na transição entre o esôfago e o estômago e se mantém na chefia do Executivo municipal. Segundo novo boletim do hospital Sírio-Libanês, a primeira sessão do tratamento, iniciada às 9h, dura cerca de 30 horas.

No post no Instagram, o prefeito afirmou que a digitalização dos trabalhos na prefeitura facilita os trabalhos fora do gabinete.

"Durante a primeira sessão de quimioterapia aproveitei o tempo para despachar com o Sec de Governo, o Sec da Fazenda, o Sec de Comunicação e meu Chefe de Gabinete. Como já tínhamos implementado o processo digital no Gabinete, tudo é assinado eletronicamente num tablet. Inclusive o PL que enviei hoje para Camara Municipal autorizar um empréstimo de R$ 1,2 bi para investimentos em mobilidade, habitação, drenagem e sustentabilidade", disse.

Tratamento

Bruno Covas deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 23 para o tratamento de uma erisipela, que é uma infecção na pele. No dia 25, foi diagnosticado trombose venosa das veias fibulares. Exames mostraram um tromboembolismo pulmonar e foi realizado um pet scan. Este exame evidenciou o câncer. No domingo (27), o prefeito passou por uma laparoscopia diagnóstica.

Os exames mostraram que Covas tem um tumor maligno entre o esôfago e o estômago, com duas lesões: uma no fígado e outra nos linfonodos. O prefeito será submetido a três sessões de quimioterapia. Ao final será novamente reavaliado pela equipe médica.

Veja também: Bruno Covas: "Não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio"

De acordo com o hospital, a erisipela e a trombose já estão em remissão, mas o prefeito permanece internado para controle do tromboembolismo pulmonar. Os médicos decidiram aproveitar esse período para dar início à primeira sessão de quimioterapia.