Covid-19: Artistas se unem em live para defesa de indígenas

Artistas se unem em defesa de indígenas ameaçados por coronavírus

Um concerto que será transmitido ao vivo pela internet neste domingo (21), às 16h, reunirá artistas da música brasileira e internacional para apoiar os indígenas de florestas tropicais ameaçados pela pandemia do novo coronavírus.

Participarão artistas como Sting, Anitta, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Carlinhos Brown, Aurora, Maná, Manu Chao, Dani Lança, Gaby Amarantos, Sandy, AnaVitória, Manu Gavassi, Toni Garrido, Falcão e Maria Gadú. Também participam da ação ativistas da causa como a modelo Gisele Bündchen e o fotógrafo Sebastião Salgado.

A live é organizada pela Rainforest Foundation Fund, fundação de caridade dedicada à preservação da floresta tropical e à defesa dos direitos dos povos indígenas que vivem nessas regiões, por meio de suas organizações sediadas na Noruega, Reino Unido e Estados Unidos.

O evento será transmitido pelo YouTube e de outras plataformas digitais e arrecadará doações para o combate à covid-19 em áreas de floresta tropical e também em projetos de advocacia para apoio aos indígenas e comunidades locais.

Desde a sua fundação, a Rainforest Foundation da Noruega apoiou projetos de proteção de 13 milhões de hectares em terras indígenas em quatro continentes.

A live no Brasil tem direção geral de Pedro Paulo Carneiro, responsável pela curadoria junto com Ana Luisa Anjos e Maria Gadú.

Festa francesa

Hoje também as Alianças Francesas da América Latina e do Caribe promovem uma edição virtual especial com vídeos de apresentações musicais para celebrar o solstício de verão no hemisfério norte e a 39ª Fête de la Musique 2020 (Festa da Música 2020), data tradicional do calendário cultural francês. O evento acontece a partir das 17h, horário de Brasília, e se estende até as 23h, reunindo cerca de 60 artistas de 21 países da América Latina e Caribe, além de uma dezena de artistas franceses, em vídeos feitos em confinamento.

Ainda neste domingo, serão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa 2020. O concurso gratuito, inédito na forma virtual, é aberto a cantores amadores e profissionais e será transmitido ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas. Poderão participar maiores de 18 anos.

Não é necessário o domínio da língua francesa. O importante, segundo os organizadores, “é caprichar na interpretação e na pronúncia”. Cada candidato só poderá se inscrever uma vez com uma música, sendo vedada a utilização de pseudônimos. Serão julgados os quesitos de afinação; ritmo; interpretação; pronúncia; encenação; e originalidade. As inscrições são gratuitas. O regulamento pode ser conferido no portal.