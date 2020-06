Covid-19: Brasil recebe 6,9 milhões de máscaras vindas da China Desde o dia 6 de maio, de acordo com informações divulgadas pelo governo federal, o País já recebeu 153 milhões unidades do equipamento de proteção

Voo aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo Divulgação/Ministério da Infraestrutura

O Brasil recebeu na madrugada desta segunda-feira (22) uma carga de 6,9 milhões de máscaras cirúrgicas vindas da China. Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), adquiridos pelo Ministério da Saúde, foram transportados em voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura.

Os itens serão utilizados por profissionais da linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. A covid-19, doença causada pelo vírus, já matou mais de 50 mil pessoas no País, de acordo com o último balanço oficial.

Chegou ao Brasil o 25º voo da Latam, fretado pelo @MInfraestrutura, com carga de EPIs comprados pelo @govbr e destinadas aos estados para enfrentamento à Covid-19. Nessa remessa, chegaram 6,9 milhões de unidades, do modelo 03 camadas.✈️ Saiba mais:https://t.co/KYzw0AJtRU pic.twitter.com/qmG6GuFGKQ — Ministério da Infraestrutura (@MInfraestrutura) June 22, 2020

O voo aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, às 4h01, após escala em Amsterdã, na Holanda. As 3.479 caixas do produto serão envidadas para os 26 estados e o Distrito Federal, de acordo com os indicadores epidemiológicos de cada região.

Desde o dia 6 de maio, segundo informações divulgadas pelo governo federal, o País "já recebeu 153 milhões de máscaras cirúrgicas e do tipo N95" de um total de 240 milhões de unidades compradas pela pasta da Saúde.