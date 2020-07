Covid-19: Brasil recebe 8,4 milhões de máscaras vindas da China 

Itens vão reforçar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus Divulgação/Ministério da Infraestrutura

O Brasil recebeu durante o fim de semana uma carga de 8,4 milhões de máscaras cirúrgicas vindas da China. Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), comprados pelo Ministério da Saúde, foram transportados em voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura.

"O Ministério da Infraestrutura trouxe ao Brasil o 31º voo carregado de 8,4 milhões de EPI's. A carga de máscaras cirúrgicas de três camadas foi comprada pelo Ministério da Saúde, com o apoio do governo federal", diz nota.

Os itens serão utilizados por profissionais da linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. A covid-19, doença causada pelo vírus, já matou mais de 64 mil pessoas no País, de acordo com o último balanço oficial.

Desde o dia 6 de maio, segundo informações divulgadas pelo governo federal, as autoridades brasileiras já receberam mais de 160 milhões de máscaras cirúrgicas do tipo N95, de um total de 240 milhões de unidades compradas pela pasta da Saúde.