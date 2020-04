Covid-19: Brasil recebe quinto avião com insumos vindos da China

Governo recebeu doação de 3,8 milhões de insumos para combate à covid-19 Salvatore di Nolfi / EFE - EPA - 12.4.2020

Chegou neste domingo (19) ao Brasil o quinto avião com insumos comprados pela Vale na China para combater a disseminação do novo coronavírus. A aeronave pousou no fim da tarde no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A carga continha 1,25 milhão de máscaras N95, a mais indicada para o uso em ambientes contaminados pelo vírus; 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis, além de mais 1 milhão de kits de teste rápido, perfazendo um total de pouco mais de 3,8 milhões de insumos.

Os produtos trazidos pela mineradora estão sendo doados ao governo brasileiro. Até agora, já chegaram ao País 12,7 milhões dos 15,8 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs) que a Vale está repassando ao Ministério da Saúde, além de 3,5 milhões de um total de 5 milhões de kits de teste rápido já anunciados pela empresa.

A carga das cinco aeronaves - dois aviões de carreira e três cargueiros - soma 166 toneladas. O material foi distribuído em 14.505 caixas.

No total, a Vale vai trazer da China mais de 600 toneladas de insumos para ajudar no combate à covid-19 no Brasil até maio. Somam-se à carga mais 5 milhões de kits, comprados por bancos brasileiros com a ajuda logística da empresa na China, país com o qual mantém uma parceria de quase 50 anos. Há ainda insumos - entre EPIs e kits - que serão entregues a unidades de saúde de regiões onde a Vale atua. Para trazer tudo, serão necessárias 15 aeronaves.

