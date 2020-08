Covid-19: Brasil tem 109.888 mortes e 3.407.354 casos da doença

Do R7

Foram 1.352 óbitos registrados nas últimas 24 horas Lalo de Almeida/ Folhapress

O Brasil alcançou 109.888 mortes e 3.407.354 casos confirmados de covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (17).

As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, as secretarias estaduais notificaram 1.352 óbitos e 47.784 infecções.

O governo federal estima também que 2.554.179 pessoas estão recuperadas da doença e 743.287 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 21.974.393 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 776.157 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 711.530 casos

Bahia: 221.041 casos

Rio de Janeiro: 199.480 casos

Ceará: 199.258 casos

Pará: 180.090 casos

Minas Gerais: 177.787 casos

Distrito Federal: 140.170 casos

Maranhão: 139.185 casos

Santa Catarina: 124.313 casos

Pernambuco: 113.788 casos

Amazonas: 112.881 casos

Paraná: 108.237 casosGoiás: 105.962 casos

Espírito Santo: 101.874 casos

Rio Grande do Sul: 101.217 casos

Paraíba: 97.497 casos

Mato Grosso: 75.877 casos

Alagoas: 73.701 casos

Sergipe: 68.699 casos

Piauí: 67.226 casos

Rio Grande do Norte: 58.307 casos

Rondônia: 48.923 casos

Roraima: 40.183 casos

Amapá: 39.957 casos

Tocantins: 38.845 casos

Mato Grosso do Sul: 38.393 casos

Acre: 22.933 casos