Covid-19: Brasil tem 112.304 mortes e 3.501.975 casos da doença

Foram 1.204 óbitos registrados nas últimas 24 horas Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress

O Brasil alcançou 112.304 mortes e 3.501.975 casos confirmados de covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (17).

As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, as secretarias estaduais notificaram 1.204 óbitos e 45.323 infecções.

O governo federal estima também que 2.653.407 pessoas estão recuperadas da doença e 736.264 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 22.515.213 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 789.825 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 730.828 casos

Bahia: 228.596 casos

Rio de Janeiro: 205.916 casos

Ceará: 202.422 casos

Minas Gerais: 185.062 casos

Pará: 184.253 casos

Distrito Federal: 143.759 casos

Maranhão: 141.860 casos

Santa Catarina: 129.072 casos

Pernambuco: 116.359 casos

Amazonas: 114.335 casos

Paraná: 112.245 casos

Goiás: 111.836 casos

Rio Grande do Sul: 104.068 casos

Espírito Santo: 104.037 casos

Paraíba: 99.445 casos

Mato Grosso: 78.733 casos

Alagoas: 74.622 casos

Piauí: 69.839 casos

Sergipe: 69.502 casos

Rio Grande do Norte: 59.138 casos

Rondônia: 50.147 casos

Roraima: 40.989 casos

Amapá: 40.603 casos

Tocantins: 40.786 casos

Mato Grosso do Sul: 40.201 casos

Acre: 23.322 casos