Covid-19: Brasil tem 113.358 mortes e 3.532.330 casos da doença

14.08.2020

O Brasil alcançou 113.358 mortes e 3.532.330 casos confirmados de covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (17).

As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, as secretarias estaduais notificaram 1.054 óbitos e 30.355 infecções.

O governo federal estima também que 2.670.755 pessoas estão recuperadas da doença e 748.217 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 22.792.475 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 795.626 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 735.960 casos

Bahia: 229.743 casos

Rio de Janeiro: 207.036 casos

Ceará: 202.999 casos

Minas Gerais: 188.623 casos

Pará: 186.646 casos

Distrito Federal: 145.452 casos

Maranhão: 143.103 casos

Santa Catarina: 130.349 casos

Pernambuco: 117.431 casos

Amazonas: 114.792 casos

Paraná: 114.588 casos

Goiás: 113.051 casos

Espírito Santo: 104.911 casos

Rio Grande do Sul: 104.335 casos

Paraíba: 100.290 casos

Mato Grosso: 80.134 casos

Alagoas: 74.839 casos

Piauí: 70.536 casos

Sergipe: 69.845 casos

Rio Grande do Norte: 59.191 casos

Rondônia: 50.514 casos

Tocantins: 41.848 casos

Roraima: 41.191 casos

Amapá: 40.875 casos

Mato Grosso do Sul: 40.711 casos

Acre: 23.337 casos