Covid-19: Brasil tem 115.309 mortes e 3.622.861 casos da doença

- 14.08.2020

O Brasil registrou nesta segunda-feira (24) 17.078 casos confirmados de covid-19 e 565 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 115.309 mortos e 3.622.861 casos desde a primeira notificação.

O Governo Federal estima que 2.778.709 pessoas estão recuperadas da doença, e 728.843 estão sendo acompanhadas.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 23.522.806 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 810.087 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 756.480 casos

Bahia: 237.208 casos

Rio de Janeiro: 211.360 casos

Ceará: 205.564 casos

Minas Gerais: 195.920 casos

Pará: 189.582 casos

Distrito Federal: 150.519 casos

Maranhão: 144.895 casos

Santa Catarina: 133.533 casos

Pernambuco: 119.357 casos

Paraná: 119.004 casos

Goiás: 118.569 casos

Amazonas: 115.792 casos

Rio Grande do Sul: 109.953 casos

Espírito Santo: 106.493 casos

Paraíba: 101.303 casos

Mato Grosso: 82.532 casos

Alagoas: 76.495 casos

Piauí: 72.165 casos

Sergipe: 70.606 casos

Rio Grande do Norte: 59.649 casos

Rondônia: 51.791 casos

Tocantins: 44.273 casos

Mato Grosso do Sul: 43.065 casos

Roraima: 41.770 casos

Amapá: 41.254 casos

Acre: 23.729 casos