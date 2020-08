Covid-19: Brasil tem 117.666 mortes e 3.717.156 casos da doença

Do R7

No mundo todo, já são mais de 24 milhões de casos confirmados Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 14.08.2020

O Brasil registrou nesta quarta-feira (26) 47.161 casos confirmados de covid-19 e 1.086 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 117.666 mortos e 3.717.156 casos desde a primeira notificação.

O Governo Federal estima que 2.908.848 pessoas estão recuperadas da doença, e 690.642 estão sendo acompanhadas.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 24.000.302 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 821.654 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 766.135 casos

Bahia: 245.021 casos

Rio de Janeiro: 216.675 casos

Ceará: 208.782 casos

Minas Gerais: 201.973 casos

Pará: 193.564 casos

Distrito Federal: 155.253 casos

Maranhão: 147.676 casos

Santa Catarina: 137.560 casos

Goiás: 124.593 casos

Paraná: 122.241 casos

Pernambuco: 121.078 casos

Amazonas: 117.412 casos

Rio Grande do Sul: 115.984 casos

Espírito Santo: 107.909 casos

Paraíba: 103.213 casos

Mato Grosso: 85.709 casos

Alagoas: 77.317 casos

Piauí: 74.096 casos

Sergipe: 71.222 casos

Rio Grande do Norte: 60.442 casos

Rondônia: 53.119 casos

Tocantins: 46.364 casos

Mato Grosso do Sul: 46.359 casos

Roraima: 42.359 casos

Amapá: 41.981 casos

Acre: 24.119 casos