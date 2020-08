Covid-19: Brasil tem 118.649 mortes e 3.761.391 casos da doença

Do R7

País tem 118.649 mortos e 3.761.391 casos Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 14.08.2020

O Brasil registrou nesta quinta-feira (27) 44.235 casos confirmados de covid-19 e 984 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 118.649 mortos e 3.761.391 casos desde a primeira notificação.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 24.284.974 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 828.041 morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 784.453 casos

Bahia: 247.853 casos

Rio de Janeiro: 219.198 casos

Ceará: 210.727 casos

Minas Gerais: 205.942 casos

Pará: 195.297 casos

Distrito Federal: 156.863 casos

Maranhão: 148.923 casos

Santa Catarina: 139.638 casos

Goiás: 127.361 casos

Paraná: 124.074 casos

Pernambuco: 122.147 casos

Rio Grande do Sul: 118.315 casos

Amazonas: 118.083 casos

Espírito Santo: 108.662 casos

Paraíba: 104.096 casos

Mato Grosso: 87.484 casos

Alagoas: 77.755 casos

Piauí: 75.160 casos

Sergipe: 71.599 casos

Rio Grande do Norte: 60.893 casos

Rondônia: 53.805 casos

Tocantins: 47.558 casos

Mato Grosso do Sul: 46.261 casos

Roraima: 42.690 casos

Amapá: 42.285 casos

Acre: 24.269 casos