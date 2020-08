Covid-19: Brasil tem 120.462 mortes e 3.846.153 casos da doença

Do R7*

Mais de 24,8 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 14.08.2020

O Brasil registrou neste sábado (29) 41.350 casos confirmados de covid-19 e 958 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 120.462 mortos e 3.846.153 casos desde a primeira notificação.

Ainda segundo o balanço do governo federal, 3.006.812 pessoas se curaram da doença e outras 719.079 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 24,8 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, aproximadamente 840 mil morreram.

Também neste sábado, o Estado de São Paulo ultrapassou os 800 mil casos de covid-19, e soma um total de 29.944 mortes pela doença.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 801.422 casos

Bahia: 254.790 casos

Rio de Janeiro: 222.957 casos

Ceará: 214.094 casos

Minas Gerais: 212.565 casos

Pará: 198.246 casos

Distrito Federal: 159.526 casos

Maranhão: 150.895 casos

Santa Catarina: 146.404 casos

Goiás: 130.316 casos

Paraná: 128.967 casos

Rio Grande do Sul: 124.416 casos

Pernambuco: 124.151 casos

Amazonas: 119.859 casos

Espírito Santo: 110.025 casos

Paraíba: 105.531 casos

Mato Grosso: 89.962 casos

Alagoas: 78.483 casos

Piauí: 76.033 casos

Sergipe: 72.280 casos

Rio Grande do Norte: 61.507 casos

Rondônia: 54.496 casos

Tocantins: 49.651 casos

Mato Grosso do Sul: 48.023 casos

Roraima: 43.299 casos

Amapá: 42.771 casos

Acre: 24.601 casos

*O Ministério da Saúde corrigiu neste domingo (30) os números do Distrito Federal. Foi identificado um erro na tabela de casos. Foi informado inicialmente o número de 2.250 óbitos, mas o correto é 2.450