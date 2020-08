Covid-19: Brasil tem 120.828 mortes e 3.862.311 casos da doença

Do R7

País tem mais de 3 milhões de recuperados Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress - 23.06.2020

O Brasil registrou neste domingo (30) 16.158 casos confirmados de covid-19 e 366 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 120.828 mortos e 3.862.311 casos desde a primeira notificação.

Ainda segundo o balanço do governo federal, 3.031.559 pessoas se curaram da doença e outras 709.924 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 25 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 844 mil morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 803.404 casos

Bahia: 256.062 casos

Rio de Janeiro: 223.302 casos

Minas Gerais: 215.050 casos

Ceará: 214.457 casos

Pará: 199.171 casos

Distrito Federal: 160.796 casos

Maranhão: 151.212 casos

Santa Catarina: 146.864 casos

Goiás: 130.863 casos

Paraná: 130.603 casos

Pernambuco: 125.094 casos

Rio Grande do Sul: 124.482 casos

Amazonas: 120.060 casos

Espírito Santo: 110.351 casos

Paraíba: 105.661 casos

Mato Grosso: 90.337 casos

Alagoas: 78.637 casos

Piauí: 77.265 casos

Sergipe: 72.417 casos

Rio Grande do Norte: 61.649 casos

Rondônia: 54.679 casos

Tocantins: 50.373 casos

Mato Grosso do Sul: 48.522 casos

Roraima: 43.470 casos

Amapá: 42.892casos

Acre: 24.638 casos