Covid-19: Brasil tem 121.381 mortes e 3.908.272 casos da doença

Do R7

País tem 121.381 mortos e 3.908.272 casos desde a primeira notificação Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress - 23.06.2020

O Brasil registrou nesta segunda-feira (31) 45.961 casos confirmados de covid-19 e 553 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 121.381 mortos e 3.908.272 casos desde a primeira notificação.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 25 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 847 mil morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 804.342 casos

Bahia: 256.727 casos

Rio de Janeiro: 223.631 casos

Minas Gerais: 216.557 casos

Ceará: 214.953 casos

Pará: 199.556 casos

Santa Catarina: 177.777 casos

Distrito Federal: 162.042 casos

Maranhão: 151.615 casos

Goiás: 132.506 casos

Paraná: 131.906 casos

Rio Grande do Sul: 125.813 casos

Pernambuco: 125.778 casos

Amazonas: 120.296 casos

Espírito Santo: 111.261 casos

Paraíba: 105.778 casos

Mato Grosso: 91.346 casos

Alagoas: 78.804 casos

Piauí: 77.405 casos

Sergipe: 72.528 casos

Rio Grande do Norte: 61.748 casos

Rondônia: 55.153 casos

Tocantins: 50.694 casos

Mato Grosso do Sul: 48.937 casos

Roraima: 43.518 casos

Amapá: 43.193 casos

Acre: 24.647 casos