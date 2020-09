Covid-19: Brasil tem 122.596 mortes e 3.950.931 casos da doença

Do R7

Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress - 23.06.2020

O Brasil registrou nesta terça-feira (1º) 42.659 casos confirmados de covid-19 e 1.215 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 122.596 mortos e 3.950.931 casos desde a primeira notificação.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 25,5 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 852 mil morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 814.375 casos

Bahia: 259.418 casos

Rio de Janeiro: 226.800 casos

Minas Gerais: 218.781 casos

Ceará: 216.333 casos

Pará: 200.985 casos

Santa Catarina: 180.474 casos

Distrito Federal: 163.498 casos

Maranhão: 152.681 casos

Goiás: 135.460 casos

Paraná: 133.574 casos

Rio Grande do Sul: 127.799 casos

Pernambuco: 127.287 casos

Amazonas: 120.919 casos

Espírito Santo: 111.979 casos

Paraíba: 106.605 casos

Mato Grosso: 92.856 casos

Alagoas: 79.258 casos

Piauí: 77.859 casos

Sergipe: 72.721 casos

Rio Grande do Norte: 61.991 casos

Rondônia: 55.768 casos

Tocantins: 51.629 casos

Mato Grosso do Sul: 49.820 casos

Roraima: 43.707 casos

Amapá: 43.514 casos

Acre: 24.840 casos