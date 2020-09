Covid-19: Brasil tem 124.614 mortes e 4.041.638 casos da doença

Do R7

Mais de 26 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 14.08.2020

O Brasil registrou nesta quinta-feira (3) 43.773 casos confirmados de covid-19 e 834 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 124.614 mortos e 4.041.638 casos desde a primeira notificação.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 26 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 865 mil.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 837.978 casos

Bahia: 265.739 casos

Rio de Janeiro: 230.271 casos

Minas Gerais: 224.987 casos

Ceará: 219.672 casos

Pará: 203.969 casos

Santa Catarina: 184.204 casos

Distrito Federal: 165.903 casos

Maranhão: 155.717 casos

Goiás: 140.416 casos

Paraná: 137.865 casos

Rio Grande do Sul: 134.610 casos

Pernambuco: 128.724 casos*

Amazonas: 122.520 casos

Espírito Santo: 113.759 casos

Paraíba: 108.182 casos

Mato Grosso: 95.430 casos

Alagoas: 79.797 casos

Piauí: 79.719 casos

Sergipe: 73.182 casos

Rio Grande do Norte: 62.855 casos

Rondônia: 56.618 casos

Tocantins: 52.938 casos

Mato Grosso do Sul: 51.575 casos

Roraima: 44.334 casos

Amapá: 44.064 casos

Acre: 25.135 casos

*casos não computados ainda