Covid-19: Brasil tem 125.502 mortes e 4.091.801 casos da doença

Mais de 871 pessoas morreram por covid-19 em todo o mundo Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress

O Brasil registrou nesta sexta-feira (4) 50.163 casos confirmados de covid-19 e 888 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 125.502 mortos e 4.091.801 casos desde a primeira notificação.

Ainda segundo o balanço do governo federal, 3.278.243 pessoas se curaram da doença e outras 688.056 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 26 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 871 mil morreram.

Veja a situação em cada estado do Brasil

São Paulo: 845.016 casos

Bahia: 268.137 casos

Rio de Janeiro: 232.489 casos

Ceará: 230.105 casos

Minas Gerais: 228.013 casos

Pará: 205.291 casos

Santa Catarina: 186.596 casos

Distrito Federal: 167.200 casos

Maranhão: 157.052 casos

Goiás: 145.250 casos

Paraná: 139.780 casos

Rio Grande do Sul: 137.217 casos

Pernambuco: 130.199 casos*

Amazonas: 123.187 casos

Espírito Santo: 114.700 casos

Paraíba: 108.925 casos

Mato Grosso: 96.980 casos

Piauí: 80.750 casos

Alagoas: 80.103 casosSergipe: 73.383 casos

Rio Grande do Norte: 63.289 casos

Rondônia: 57.352 casos

Tocantins: 54.013 casos

Mato Grosso do Sul: 52.406 casos

Roraima: 44.665 casos

Amapá: 44.454 casos

Acre: 25.249 casos