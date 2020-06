Covid-19: Brasil tem 54.971 mortes e 1.228.114 casos confirmados

Do R7

Taxa de incidência da doenças é de 584,4 para cada 100 mil pessoas Mister Shadow/ASI/Estadão Conteúdo

O Brasil atingiu 54.971 mortes e 1.228.114 casos confirmados de covid-19, nesta quinta-feira (25), de acordo com balanço atualizado pelo Ministério da Saúde. Em números absolutos, o país é o segundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, segundo a pasta, as secretarias estaduais de saúde notificaram 1.141 óbitos e 39.483 infectados.

O governo federal estima, também, que 673.729 pessoas já estão recuperadas da doença respiratória. O número representa 54,9% do total de infectados.

Com os dados atualizados, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 4,5%, com 26,2 mortes para cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência é de 584,4 para cada 100 mil pessoas.

São Paulo, estado que concentra mais casos, bateu o recorde de casos registrados em um único dia, com as 9.765 novas ocorrências. Com isso, alcançou 248.587 casos. O estado contabiliza 13.759 mortes, sendo 407 nas últimas 24 horas.

Veja a situação em cada estado do Brasil, segundo o Conass

São Paulo: 248.587 casos e 13.759 mortes

Rio de Janeiro: 105.897 casos e 9.450 mortes

Ceará: 102.126 casos e 5.875 mortes

Pará: 94.036 casos e 4.748 mortes

Maranhão: 74.925 casos e 1.871 mortes

Amazonas: 67.267 casos e 2.731 mortes

Pernambuco: 55.136 casos e 4.488 mortes

Bahia: 54.291 casos e 1.601 mortes

Paraíba: 40.824 casos e 842 mortes

Espírito Santo: 40.246 casos e 1.490 mortes

Distrito Federal: 38.871 casos e 509 mortes

Minas Gerais: 32.769 casos e 806 mortes

Alagoas: 32.065 casos e 958 mortes

Amapá: 27.415 casos e 394 mortes

Rio Grande do Sul: 23.060 casos e 500 mortes

Rio Grande do Norte: 22.665 casos e 858 mortes

Santa Catarina: 21.951 casos e 289 mortes

Sergipe: 21.081 casos e 554 mortes

Goiás: 19.547 casos e 384 mortes

Rondônia: 18.173 casos e 467 mortes

Paraná: 17.821 casos e 539 mortes

Piauí: 17.080 casos e 546 mortes

Acre: 12.304 casos e 335 mortes

Mato Grosso: 12.157 casos e 462 mortes

Roraima: 11.872 casos e 271 mortes

Tocantins: 9.425 casos e 183 mortes

Mato Grosso do Sul: 6.523 casos e 61 mortes