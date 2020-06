Covid-19: Brasil tem 55.961 mortes e 1.274.974 casos confirmados

Do R7

Taxa de incidência da doença é de 606,7 para cada 100 mil pessoas Erbs Jr. /FramePhoto/Estadão Conteúdo - 23.06.2020

O Brasil atingiu 55.961 mortes e 1.274.974 casos confirmados de covid-19, nesta sexta-feira (25), de acordo com balanço atualizado pelo Ministério da Saúde. Em números absolutos, o país é o segundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, segundo a pasta, as secretarias estaduais de saúde notificaram 990 óbitos e 46.860 infectados.

O governo federal estima, também, que 697.526 pessoas já estão recuperadas da doença respiratória. Seguem em acompanhamento 521.487 pacientes.

Com os dados atualizados, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 4,4%, com 26,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência é de 606,7 para cada 100 mil pessoas.

São Paulo, estado que concentra mais casos, alcançou hoje 258.508 casos confirmados, com as 9.921 novas ocorrências. O estado contabiliza 13.966 mortes, sendo 207 nas últimas 24 horas.

Veja a situação em cada estado do Brasil, segundo o Conass

São Paulo: 258.508 casos e 13.966 mortes

Rio de Janeiro: 108.497 casos e 9.587 mortes

Ceará: 104.422 casos e 5.920 mortes

Pará: 96.472 casos e 4.803 mortes

Maranhão: 76.698 casos e 1.906 mortes

Amazonas: 68.220 casos e 2.739 mortes

Bahia: 56.422 casos e 1.642 mortes

Pernambuco: 55.804 casos e 4.610 mortes

Paraíba: 42.832 casos e 864 mortes

Espírito Santo: 41.652 casos e 1.507 mortes

Distrito Federal: 41.326 casos e 532 mortes

Minas Gerais: 38.891 casos e 833 mortes

Alagoas: 32.864 casos e 975 mortes

Amapá: 27.662 casos e 401 mortes

Rio Grande do Sul: 24.114 casos e 540 mortes

Rio Grande do Norte: 23.731 casos e 889 mortes

Santa Catarina: 22.947 casos e 298 mortes

Sergipe: 21.908 casos e 579 mortes

Goiás: 20.863 casos e 409 mortes

Rondônia: 19.271 casos e 476 mortes

Paraná: 18.672 casos e 564 mortes

Piauí: 18.023 casos e 574 mortes

Mato Grosso: 13.026 casos e 480 mortes

Roraima: 12.911 casos e 273 mortes

Acre: 12.644 casos e 343 mortes

Tocantins: 9.681 casos e 186 mortes

Mato Grosso do Sul: 6.913 casos e 65 mortes