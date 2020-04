Covid-19: campanha publicitária do governo vai custar R$ 5,3 milhões

Do R7, com Agência Estado

Termo de autorização foi assinado na sexta-feira (10) Flickr.com/gtavares

A nova campanha lançada na terça-feira (14) pelo governo com o mote "trabalhar para proteger a vida e os empregos" durante a crise do novo coronavírus custará aos cofres públicos R$ 5,3 milhões.

O termo que autoriza o gasto foi assinado na sexta-feira, dia 10, e indicou a Agência Calia como responsável. A empresa já presta serviços para alguns ministérios, como os da Saúde e Cidadania.

O documento é assinado pelo secretário adjunto de Comunicação, Samy Liberman, e pelo secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto de Araújo Junior.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, o novo filme publicitário traz tom diferente do usado anteriormente pelo governo quando usou a frase "O Brasil não pode parar".

Na justificativa da nova campanha, a Secom informa que a finalidade é "demonstrar o compromisso do governo federal com o desenvolvimento de ações que visem o bem-estar da população, bem como informar sobre o que têm feito para amenizar os impactos na vida social e econômica do País, com medidas para contenção do avanço do vírus, ajuda aos estados, aquisição de equipamentos, investimentos em pesquisa, entre outras".