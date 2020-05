Covid-19: comissão mista deve ouvir Onyx, Weintraub e Damares Grupo é comandado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO) e tem o objetivo de acompanhar as medidas relacionadas ao novo coronavírus no país

Na imagem, o ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania) Dida Sampaio / Estadão Conteúdo / 21.08.2019

A Comissão Mista de acompanhamento das medidas relacionadas ao novo coronavírus aprovou requerimentos de convites de audiência com ministros do governo federal.

Devem ser ouvidos Onyx Lorenzoni (Cidadania), Damares Alves (da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e Abraham Weintraub (Educação).

A comissão mista é comandada pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que as audiências com os ministros serão feitas na comissão em horários diferentes aos das sessões no Senado e na Câmara.

*Com informações da Agência Senado