Covid-19: comissão mista discutirá retomada do comércio e serviços

Movimentação de pessoas em estação do Metrô de São Paulo Willian Moreira / Estadão Conteúdo / 05.06.2020

A comissão mista de deputados federais e senadores que acompanha as ações de enfrentamento ao novo coronavírus realizará na próxima quarta-feira (10) uma reunião para discutir os planos de retomada das atividades comerciais e serviços.

O grupo convidou para a reunião o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, o presidente da Fecomercio do Rio de Janeiro, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e o médico sanitarista e professor da PUC-Campinas, Pedro Tourinho de Siqueira.

Leia mais: Comissão diz que governo gastou 25% dos recursos para covid-19

A reunião será feita por videoconferência, às 9h30.

*Com informações da Agência Câmara