Covid-19: comissão mista irá ouvir secretário de Fazenda nesta quinta

Na imagem, Waldery Rodrigues Júnior FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.05.2019

A comissão mista de senadores e deputados federais que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus irá ouvir, nesta quinta-feira (30), o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Júnior.

A audiência será a segunda de Júnior na comissão. O secretário participou de uma videoconferência com os congressistas em 28 de maio. Na ocasião, previu que o Brasil fechará o ano com déficit primário de quase 10% do PIB (Produto Interno Bruto) e informou sobre a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia de covid-19.

A audiência será às 10h, no Senado Federal.

*Com informações da Agência Senado